Atividade industrial da China encolhe de novo enquanto empresas aguardam estímulo e acordo comercial com os EUA

A retração prolongada destaca as pressões sobre a economia da China: a demanda doméstica não conseguiu apresentar uma recuperação duradoura nos anos desde a pandemia, enquanto as tarifas do presidente dos EUA, Donald Trump, pressionaram as fábricas chinesas, bem como as empresas estrangeiras que compram componentes.

Mesmo assim, uma pesquisa separada do setor privado mostrou a expansão mais rápida desde março, impulsionada pelo aumento de novos pedidos e pelo crescimento acelerado da produção, incluindo um aumento nos novos pedidos de exportação. O PMI da RatingDog ficou em 51,2, acima dos 50,5 registrados em agosto.

As duas pesquisas abrangem grupos diferentes de produtores, com o Escritório Nacional de Estatísticas dando mais ênfase às empresas de grande e médio porte voltadas para as vendas domésticas, enquanto que o PMI da RatingDog, compilado pela S&P Global, inclui uma parcela maior de empresas privadas voltadas para a exportação.

"A recuperação reflete um aumento sazonal, já que as questões do verão ficaram para trás e o governo passou a dar mais apoio", disse Xu Tianchen, economista sênior da Economist Intelligence Unit, referindo-se ao número oficial do PMI.

O dinamismo econômico da China é marcado por oscilações, acrescentou ele: um primeiro trimestre forte devido ao estímulo inicial, um meio do ano mais lento, seguido por uma recuperação no quarto trimestre, à medida que o governo aumenta as medidas de apoio para atingir as metas de crescimento.