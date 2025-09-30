China suspende cargas de minério de ferro da BHP durante negociações de preços, diz Bloomberg News

MELBOURNE (Reuters) - O comprador estatal de minério de ferro da China pediu a siderúrgicas e traders do país que interrompessem as compras de cargas de minério de ferro de transporte marítimo denominadas em dólares da BHP durante suas negociações anuais de preços, informou a Bloomberg News nesta terça-feira, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

A China, o maior consumidor de minério de ferro do mundo, compra cerca de 75% do minério de ferro de transporte marítimo global e criou a China Mineral Resources Group (CMRG) há três anos para comprar minério em nome de suas siderúrgicas, buscando obter mais influência como um grande e único comprador.

A BHP, por sua vez, é a maior mineradora de capital aberto do mundo e a terceira maior fornecedora da China, atrás da Rio Tinto e da Vale.