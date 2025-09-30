Collins, do Fed, faz alerta contra cortes agressivos nos juros por problemas de inflação

"Temos que equilibrar os riscos em relação à inflação", afirmou Collins. "Há riscos do lado do mercado de trabalho? Sim, e acho que o abrandamento que temos visto é uma evidência disso", mas esses dois fatores precisam ser ponderados ao se determinar a política de juros.

Cortar os custos de empréstimos "muito rapidamente e, certamente, anunciar que vamos... continuar até chegarmos ao ponto neutro, me parece ser um cenário em que os riscos para a inflação aumentam, e isso não é consistente, creio eu, com o cumprimento de nosso mandato."

Neste mês, o Federal Reserve reduziu a taxa básica de juros em 0,25 ponto percentual, para entre 4% e 4,25%, e estabeleceu um ritmo gradual de cortes até o final do ano, podendo atingir entre 3,5% e 3,75%.

Na entrevista, Collins destacou que muitos aspectos da inflação têm se moderado, como as autoridades gostariam, mas as tarifas do governo do presidente norte-americano, Donald Trump, aumentaram os principais preços e ainda não está claro como isso se refletirá nas pressões sobre os preços.

Ela também alertou que, após vários anos de inflação persistentemente alta, ainda há a perspectiva de que as expectativas do público mudem para a expectativa de ganhos persistentes de inflação, o que deve ser evitado.

Collins também disse que o Fed enfrenta pouca pressão para avançar com os cortes, já que as condições financeiras gerais são bastante favoráveis à economia.