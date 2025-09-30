Com início de 2º forno em Onça Puma, Vale Base Metals fica mais competitiva, diz CEO

O novo forno elétrico da unidade de metais básicos da Vale levou três anos para ser finalizado e entregue dentro do prazo, e gerou 2.500 empregos durante a fase de construção. A empresa empenhou US$480 milhões na execução do projeto, abaixo dos US$555 milhões planejados anteriormente.

"Estamos cerca de 13% abaixo do orçamento, o que é muito importante. Se vamos pedir mais capital à Vale e à Manara no futuro..., é importante que eles saibam que podemos cumprir nossas promessas", disse o presidente-executivo da Vale Base Metals, Shaun Usmar, em uma entrevista por videoconferência, falando sobre movimentos hipotéticos no futuro.

A Vale detém 90% da Vale Base Metals e os demais 10% pertencem à Manara Minerals Investment Company.

O executivo, baseado no Canadá, que chegou ao Pará na segunda-feira para a inauguração, afirmou que a VBM é um fornecedor global de níquel e que a unidade de Onça Puma exporta para a Europa e Ásia.

A conclusão do projeto, segundo ele, consolida Onça Puma como a maior operação de ferroníquel do Brasil.

Usmar ressaltou que a curva de custos da indústria de níquel foi bastante achatada, em um cenário de grande oferta da Indonésia e redução de preços da commodity, e que é muito importante para a VBM garantir que seu portfólio esteja "na parte inferior dessa curva, mesmo que ela esteja muito plana".