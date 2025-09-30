Comissão do Congresso amplia em quase 5 vezes recursos do Orçamento para fundo eleitoral, a R$4,9 bi

BRASÍLIA (Reuters) - A Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso aprovou uma instrução normativa que aumenta de R$1 bilhão para R$4,9 bilhões o montante reservado no Orçamento de 2026 para o financiamento de campanha para as eleições do ano que vem.

O texto aprovado por deputados e senadores da comissão prevê uma suplementação de R$2,9 bilhões ao Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), recursos oriundos de reserva destinada a emendas de bancadas estaduais. O restante -- pouco mais de R$1 bilhão -- será utilizado a partir de cancelamentos de dotações de despesas primárias discricionárias.

O governo já havia retirado R$1 bilhão das emendas de bancadas estaduais para atender o chamado fundo eleitoral, de acordo com a Agência Câmara de Notícias.