Confiança do consumidor dos EUA enfraquece em setembro por preocupações com o mercado de trabalho

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu mais do que o esperado em setembro em meio a preocupações crescentes com a disponibilidade de empregos.

O Conference Board disse nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu 3,6 pontos neste mês, para 94,2. Economistas consultados pela Reuters previam queda a 96,0.

"A avaliação dos consumidores sobre as condições de negócios foi muito menos positiva do que nos últimos meses, enquanto sua avaliação sobre a disponibilidade atual de empregos caiu pelo nono mês consecutivo, atingindo uma nova mínima recorde de vários anos", disse Stephanie Guichard, economista sênior de indicadores globais do Conference Board.