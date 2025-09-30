Crescimento econômico do Reino Unido desacelera no 2º trimestre após início forte de 2025

O crescimento anual para 2024 não foi revisado e ficou em 1,1%, embora as mudanças na trajetória trimestral de crescimento tenham feito com que o crescimento do PIB para o ano até o final de junho de 2025 fosse revisado de 1,2% para 1,4%.

A economia da Reino Unido foi a que mais cresceu entre as grandes economias avançadas do G7 no primeiro semestre deste ano.

No entanto, parte dessa expansão se deveu a fatores pontuais - incluindo uma onda de exportações antes da entrada em vigor das tarifas de importação dos EUA - e o Banco da Inglaterra prevê que o crescimento geral em 2025 será de apenas 1,25%.

Os dados desta terça-feira mostraram que o índice de poupança das famílias - às vezes visto como um indicador das preocupações dos consumidores com o futuro - subiu para 10,7% no segundo trimestre, de 10,5% no primeiro, enquanto o crescimento do investimento empresarial no segundo trimestre foi revisado para cima, para uma taxa anual de 3,0%, de uma estimativa inicial de 0,1%.

O ONS apontou um crescimento muito pequeno nos gastos do consumidor e uma ligeira queda na produção de serviços voltados para o consumidor, apesar da expansão geral do setor de serviços.

Muitos economistas preveem que Reeves tenha que aumentar os impostos em dezenas de bilhões de libras no orçamento de 26 de novembro, além de um aumento ainda maior no ano passado, para cumprir suas metas de redução do déficit.