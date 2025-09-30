Dívida pública federal sobe 2,59% em agosto e Tesouro eleva projeção para estoque em 2025

No mês passado, o crescimento da dívida deveu-se, conforme o Tesouro, à emissão líquida no valor de R$ 136,64 bilhões, e à apropriação positiva de juros, no valor de R$ 69,33 bilhões.

O órgão informou ainda que a reserva de liquidez da dívida pública -- uma espécie de "colchão" para o pagamento dos compromissos -- subiu 14,78% em termos nominais em agosto, para R$1,134 trilhão, o que garante o pagamento dos próximos 7,78 meses de vencimentos. Na comparação com agosto de 2024, a reserva de liquidez aumentou 23,73%.

PLANO ANUAL DE FINANCIAMENTO

O Tesouro também promoveu um ajuste em seu Plano Anual de Financiamento (PAF) do ano.

A meta para o estoque da dívida pública federal (DPF) no final deste ano foi para a faixa de R$8,500 trilhões a R$8,800 trilhões no PAF 2025, ante intervalo de R$8,100 trilhões a R$8,500 trilhões previsto anteriormente.

"Diante de queda nas taxas futuras nas partes intermediária e longa da curva de juros e de um ambiente de menor volatilidade em relação ao último trimestre de 2024, o Tesouro Nacional identificou uma janela de oportunidade para aumentar o volume de emissões a partir do início do ano", afirmou o Tesouro em nota ao justificar o fato de o estoque da dívida ter crescido acima do previsto inicialmente.