Dólar fecha estável em dia de Ptax e temor de paralisação nos EUA

Às 17h03 na B3 o dólar para novembro -- que nesta terça-feira passou a ser o mais líquido no Brasil -- subia 0,06%, aos R$5,3650.

Na primeira metade do dia o dólar sofreu a influência da disputa pela Ptax -- taxa calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista e que serve de referência para a liquidação de contratos futuros.

No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

“O dólar andou de lado durante a disputa da Ptax. Os vendidos conseguiram conquistar algum espaço na primeira e na segunda janela de coleta, mas depois os comprados deram uma forçada nas cotações na terceira e na quarta”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

As janelas de coleta do BC são próximas de 10h, 11h, 12h e 13h. Ainda assim, a pressão dos agentes foi incapaz de fazer o dólar se afastar muito da estabilidade: a cotação mínima do dia no mercado à vista foi de R$5,3047 (-0,28%) às 9h32 e a máxima foi de R$5,3353 (+0,29%) às 12h57.

Definida a Ptax (R$5,3186) no início da tarde, o dólar à vista ficou livre para oscilar conforme o noticiário, mas ainda assim as cotações se mantiveram travadas, próximas da estabilidade.