Futuros do minério de ferro caem com dados fracos da China, mas fecham trimestre com ganho

O contrato caiu 0,51% este mês, mas encerrou o trimestre com alta de 9,89%.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura recuava 0,05%, a US$105,25 a tonelada. No trimestre, o contrato subiu 12,27% até o momento.

O setor industrial da China contraiu-se pelo sexto mês consecutivo em setembro, de acordo com uma pesquisa oficial, sugerindo que os produtores estão esperando por mais estímulos para impulsionar a demanda doméstica.

Os novos pedidos de exportação aumentaram pela primeira vez desde março, aliviando algumas preocupações sobre a recente fraqueza das exportações.

Analistas do Citi haviam observado no início deste mês que o desempenho das exportações melhor do que o esperado poderia não ser sustentável, já que as margens do aço estão sob pressão.

Uma pesquisa do setor privado realizada pela RatingDog mostrou que a atividade fabril da China em setembro expandiu-se no ritmo mais rápido desde março, com o aumento de novos pedidos impulsionando um crescimento mais rápido da produção.