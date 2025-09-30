Ibovespa perde fôlego após renovar máxima

"O Ibovespa avançou na primeira sessão da semana, mas manteve-se contido na região de resistência em torno dos 147.150 pontos, reforçando a ausência de gatilhos no curto prazo", afirmou a Ágora Investimentos em relatório a clientes.

"Do lado oposto, a principal referência de suporte segue nos 144.100 pontos", acrescentou.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN cedia 1,23%, enfraquecida pelo declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent perdia 1,24%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,64%, em sessão positiva no setor, com BRADESCO PN em alta de 1,15% e SANTANDER BRASIL UNIT com acréscimo de 0,82%. BANCO DO BRASIL ON apurava acréscimo de 0,05%.

- VALE ON tinha elevação de 0,44%, mesmo com o recuo dos preços futuros do minério de ferro na China. A Bloomberg também noticiou que a China suspendeu cargas de minério de ferro da BHP em negociações de preços. No setor, CSN MINERAÇÃO ON subia 0,91%.