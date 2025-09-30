Ibovespa tem oscilação modesta no fechamento de mês marcado por recordes

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa assegurou nova máxima intradia no último pregão de setembro, antes de fechar a terça-feira com declínio modesto, reflexo de realização de lucros, com Petrobras entre as maiores pressões em meio à queda do petróleo no exterior.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,16%, a 146.104,47 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 147.578,39 pontos no melhor momento e 145.774,24 pontos na mínima do dia.

O volume financeiro somava R$18,79 bilhões antes dos ajustes finais do pregão.