Índice europeu STOXX 600 registra melhor mês desde maio

A maioria dos setores subiu, com as ações de mídia ganhando 1,2% e as de varejo subindo 1,1%. Os setores industrial e de saúde foram os que mais impulsionaram o STOXX 600.

Por outro lado, as ações de petróleo e gás caíram 1,6%, registrando sua maior queda em um dia em mais de três semanas. Os investidores estão prevendo um aumento na oferta da Opep+ nesta semana, o que fez com que os preços do petróleo caíssem.

Na segunda-feira, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que uma paralisação do governo é provável, já que as negociações orçamentárias com os democratas estagnaram. Isso poderia atrasar a divulgação dos dados cruciais sobre empregos, um indicador-chave da saúde econômica, marcada para sexta-feira.

Os mercados têm estado atentos aos dados do mercado de trabalho dos EUA, que mostraram uma deterioração gradual, levando o Federal Reserve a reduzir as taxas de juros.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,54%, a 9.350,43 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,57%, a 23.880,72 pontos.