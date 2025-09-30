Índices sobem e marcam altas trimestrais e mensais diante de possível paralisação dos EUA

O Dow Jones subiu 0,18%, para 46.397,89 pontos, e marcou seu mais recente recorde de fechamento.

Com investidores apostando há algum tempo em uma série de novos cortes na taxa de juros do Fed, os índices S&P 500, Nasdaq e Dow Jones obtiveram ganhos pelo segundo trimestre consecutivo. Para o S&P 500 e o Dow Jones, esse também foi o quinto ganho mensal consecutivo, enquanto o Nasdaq registrou seu sexto ganho mensal seguido.

E sem sinais de um fim para o impasse em Washington, o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou democratas do Congresso que uma paralisação do governo federal permitiria que sua administração tomasse medidas "irreversíveis", incluindo o encerramento de programas importantes para eles.

Embora as paralisações anteriores tenham tido um impacto limitado sobre os mercados, alguns analistas alertaram que desta vez pode ser mais prejudicial, dado o delicado cenário econômico.

No mês, o S&P 500 avançou 3,53%, sua maior alta percentual em setembro desde 2010, enquanto no trimestre subiu 7,79%, seu maior ganho no terceiro trimestre desde 2020.

No mês, o Nasdaq subiu 5,61% e o Dow Jones avançou 1,87%, seu maior ganho em setembro desde 2019.