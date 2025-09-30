Índices sobem e marcam altas trimestrais e mensais diante de possível paralisação dos EUA

Por Sinéad Carew e Niket Nishant
NOVA YORK (Reuters) - Os três principais índices de Wall Street conseguiram encerrar a sessão volátil desta terça-feira em alta, marcando também ganhos trimestrais e mensais, mesmo conforme investidores se preparam para uma paralisação do governo dos Estados Unidos, que atrasaria relatórios econômicos importantes e atrapalharia as perspectivas da política de juros do Federal Reserve.
O S&P 500 ganhou 0,41%, para 6.688,46 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,31%, para 22.660,01 pontos.
O Dow Jones subiu 0,18%, para 46.397,89 pontos, e marcou seu mais recente recorde de fechamento.
Com investidores apostando há algum tempo em uma série de novos cortes na taxa de juros do Fed, os índices S&P 500, Nasdaq e Dow Jones obtiveram ganhos pelo segundo trimestre consecutivo. Para o S&P 500 e o Dow Jones, esse também foi o quinto ganho mensal consecutivo, enquanto o Nasdaq registrou seu sexto ganho mensal seguido.
E sem sinais de um fim para o impasse em Washington, o presidente dos EUA, Donald Trump, alertou democratas do Congresso que uma paralisação do governo federal permitiria que sua administração tomasse medidas "irreversíveis", incluindo o encerramento de programas importantes para eles.
Embora as paralisações anteriores tenham tido um impacto limitado sobre os mercados, alguns analistas alertaram que desta vez pode ser mais prejudicial, dado o delicado cenário econômico.
No mês, o S&P 500 avançou 3,53%, sua maior alta percentual em setembro desde 2010, enquanto no trimestre subiu 7,79%, seu maior ganho no terceiro trimestre desde 2020.
No mês, o Nasdaq subiu 5,61% e o Dow Jones avançou 1,87%, seu maior ganho em setembro desde 2019.
No trimestre, o Nasdaq subiu 11,24%, sua maior alta no terceiro trimestre desde 2010, e o Dow Jones avançou 5,22%.
Entre os 11 principais setores industriais do S&P 500, o setor de saúde teve o melhor desempenho, com uma alta de 2,45%.
