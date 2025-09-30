Jefferson diz que não considerou se seguirá como membro do conselho do Fed após fim de mandato de vice-chair

"Não pensei nisso. Meu foco é fazer o trabalho que tenho agora da melhor maneira possível", disse Jefferson, em uma conferência de economia na Finlândia. Ele foi nomeado pelo ex-presidente Joe Biden.

Questionado sobre seus planos, ele disse que "diz respeito a algo que está distante no futuro, e não é algo em que penso quando venho trabalhar todos os dias".

TRUMP BUSCA INFLUÊNCIA NO FED

Desde sua posse em janeiro, Trump tem tentado ganhar influência no banco central, inicialmente com exigências por taxas de juros mais baixas e ameaças de demitir o chair do Fed, Jerome Powell. Depois, Trump apelou para medidas mais evidentes, incluindo uma tentativa de demitir a governadora Lisa Cook.

Rejeitada pelos juízes federais até agora, a demissão de Cook está pendente na Suprema Corte dos EUA.

A estrutura do Fed é um obstáculo aos objetivos de Trump. Para limitar a influência da política eleitoral na política monetária, o conselho do Fed é composto por sete nomeações escalonadas, com duração de 14 anos, uma expirando a cada dois anos, de modo que nenhum presidente dos EUA pode nomear a maioria em um único mandato presidencial de quatro anos.