Lufthansa enfrenta possível greve após pilotos votarem por paralisação

O VC, ou Vereinigung Cockpit, disse em um comunicado que a grande maioria dos membros votou a favor de uma greve, mas não deu nenhum prazo para a ação proposta.

NOVO DESAFIO TRABALHISTA PARA LUFTHANSA

A companhia aérea tem resistido aos apelos para fortalecer os direitos previdenciários e ameaçou transferir mais empregos para suas subsidiárias mais baratas, Discover e City Airlines.

"O foco precisa continuar sendo em soluções compatíveis com o desempenho econômico da Lufthansa Classic", disse Michael Niggemann, chefe de recursos humanos da Lufthansa, em um comunicado.

"Nosso objetivo para as negociações futuras continua sendo o de garantir a viabilidade futura da marca principal Lufthansa Classic a longo prazo."

Ainda assim, a ameaça abre a porta para uma ação trabalhista mais dispendiosa e perturbadora para a Lufthansa, que já enfrentou vários desafios trabalhistas nos últimos anos, enquanto luta para cortar custos e buscar crescimento.