Moura Dubeux eleva vendas líquidas em 6% no 3º tri

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - A incorporadora Moura Dubeux registrou R$1,1 bilhão em vendas líquidas no terceiro trimestre deste ano, crescimento de 6% ante o mesmo período do ano passado, de acordo com a prévia operacional divulgada nesta terça-feira.

Os lançamentos do período somaram R$1,3 bilhão, aumento de 21,9% ano a ano, sendo três deles do segmento beach class da empresa, um de alto padrão e um comercial. Entre julho e setembro de 2024, haviam sido quatro lançamentos.