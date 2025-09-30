MRV conclui venda de quatro terrenos nos EUA por US$32 mi

SÃO PAULO (Reuters) - A MRV afirmou nesta terça-feira que concluiu a venda de quatro terrenos nos Estados Unidos, levantando US$32 milhões, US$2 milhões acima do esperado pela empresa.

A companhia afirmou em comunicado ao mercado que três terrenos estão no Texas e um na Georgia. Dos terrenos do Texas, um já tinha sido alvo de divulgação pela companhia por ocasião da publicação dos resultados do segundo trimestre.

(Por Alberto Alerigi Jr.)