Paralisação do governo dos EUA se aproxima sem acordo em Washington

Enquanto isso, as agências federais divulgaram planos detalhados que fechariam escritórios que realizam pesquisas científicas, atendimento ao cliente e outras atividades não consideradas "essenciais" e mandariam milhares de trabalhadores para casa se o Congresso não chegar a um acordo sobre uma solução antes que o financiamento expire à meia-noite (horário local).

As companhias aéreas advertiram que uma paralisação pode atrasar os voos, enquanto o Departamento do Trabalho disse que não divulgará seu relatório mensal de emprego, um termômetro da saúde econômica dos EUA.

Os democratas tentaram criar uma divisão entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seus aliados republicanos no Congresso, dizendo que o presidente demonstrou interesse em prorrogar uma isenção fiscal que reduz os custos de saúde para 24 milhões de norte-americanos em uma reunião na Casa Branca na segunda-feira.

"Está nas mãos do presidente a possibilidade de evitarmos uma paralisação", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, após a reunião.

O vice-presidente, JD Vance, afirmou que os democratas haviam de fato proposto algumas ideias "razoáveis" na reunião, mas disse que eles não deveriam ameaçar fechar o governo para atingir seus objetivos.

Qualquer acordo de última hora também teria que ser aprovado pela Câmara dos Deputados, controlada pelos republicanos, que não deve se reunir até quarta-feira, após o término do financiamento.