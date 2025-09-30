Petrobras e Elea Digital fecham contrato de R$2,3 bi para serviços de datacenter

Por Fernando Cardoso

SÃO PAULO (Reuters) - A Elea Digital informou nesta terça-feira que assinou um contrato no valor de R$2,3 bilhões com a Petrobras para a prestação de serviços de "datacenter colocation para hospedagem de equipamentos, aplicações críticas e computação de alto desempenho", segundo fato relevante.

No documento, a Elea ainda afirmou que o prazo do contrato é de 17 anos a partir da data de assinatura.