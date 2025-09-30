Assine UOL
Economia

Pfizer faz acordo com Trump sobre preços de medicamentos prescritos

Por Nandita Bose e Patrick Wingrove

WASHINGTON (Reuters) - A Pfizer e o presidente norte-americano, Donald Trump, disseram nesta terça-feira que fecharam um acordo no qual a fabricante de medicamentos sediada nos EUA concordou em reduzir os preços dos medicamentos prescritos no programa Medicaid para o que é cobrado em outros países desenvolvidos em troca de alívio tarifário.

Trump também disse que a Pfizer ofereceria o preço de nação mais favorecida em todos os novos medicamentos lançados nos EUA e sinalizou que outros fabricantes de medicamentos seguirão o exemplo.

As ações da Pfizer subiram mais de 6%, e a notícia também elevou as ações da Eli Lilly, MSD, Amgen, AbbVie e GSK devido ao alívio dos investidores que não sofrerão os piores efeitos das tarifas.

Os pacientes dos Estados Unidos atualmente pagam, de longe, os valores mais altos por medicamentos prescritos — muitas vezes quase três vezes mais do que em outros países desenvolvidos — e Trump tem pressionado as farmacêuticas a reduzirem seus preços para níveis semelhantes aos pagos por pacientes em outras partes do mundo.

TRUMPRX SERÁ LANÇADO EM 2026

A Pfizer fará parte do novo site direto ao consumidor da Casa Branca para os norte-americanos comprarem medicamentos, chamado TrumpRx, que será lançado em 2026.

"Os Estados Unidos não estão mais subsidiando o sistema de saúde do resto do mundo", disse Trump, em um evento no Salão Oval, acompanhado pelo presidente-executivo da Pfizer, Albert Bourla, pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e outros.

Vários fabricantes de medicamentos já estabeleceram preços diretos ao consumidor para alguns de seus medicamentos, a serem listados em um novo site do grupo de lobby norte-americano PhRMA, e aumentaram os preços de suas terapias no Reino Unido, de acordo com o desejo de Trump de compensar as reduções de preços nos EUA.

Continua após a publicidade

Em 25 de setembro, Trump anunciou que imporia uma tarifa de 100% sobre as importações de produtos farmacêuticos de marca ou patenteados a partir de 1º de outubro, a menos que o fabricante de medicamentos esteja construindo uma fábrica nos EUA.

ACORDO DA PFIZER INCLUI PERÍODO DE CARÊNCIA DE 3 ANOS

A Pfizer é a primeira fabricante de medicamentos a anunciar um acordo. Trump enviou cartas a 17 importantes empresas farmacêuticas em julho, solicitando que reduzissem os preços para equipará-los aos pagos no exterior. Ele pediu que elas respondessem com compromissos vinculantes até 29 de setembro.

Fontes de cinco grandes fabricantes de medicamentos disseram à Reuters que o anúncio Trump-Pfizer pegou suas empresas de surpresa e que elas assistiram à coletiva de imprensa da Casa Branca para avaliar suas implicações.

A Pfizer investirá US$70 bilhões em pesquisa e desenvolvimento e fabricação doméstica e recebeu um período de carência de três anos durante o qual seus produtos não estarão sujeitos às tarifas voltadas para o setor farmacêutico, "desde que, é claro, movamos os produtos para cá", disse Bourla.

A Pfizer disse que a grande maioria de seus tratamentos de cuidados primários e algumas marcas especializadas selecionadas serão oferecidas com uma economia que pode chegar a 85% e, em média, 50%. De acordo com um pôster exibido no evento, esses tratamentos incluirão o medicamento para artrite reumatoide Xeljanz, que tem um preço de tabela de mais de US$6.000 por mês, o tratamento para enxaqueca Zavzpret, o medicamento para dermatite Eucrisa e o medicamento para osteoporose pós-menopausa Duavee.

Continua após a publicidade

As ações das farmacêuticas subiram porque as concessões de preço são limitadas ao Medicaid, disse Daniel Barasa, gerente de portfólio da empresa de investimentos Gabelli Funds.

Barasa disse que o acordo foi "um resultado altamente favorável para o setor". Considerando que o Medicaid já se beneficia de descontos e abatimentos substanciais - superiores a 80% em certos casos - o impacto incremental sobre os fabricantes é relativamente mínimo".

Novos preços para o Medicaid também estão programados para entrar em vigor em 2026, disse uma autoridade do governo em uma coletiva com a imprensa. A política de preços baseada em “nação mais favorecida” será calculada com base no menor valor pago em oito outros países ricos, após taxas e descontos.

Mais de 70 milhões de pessoas são atendidas pelo Medicaid, o programa voltado para pessoas de baixa renda. No entanto, os gastos com medicamentos nesse programa são significativamente menores em comparação com o Medicare — seu programa irmão — que atende pessoas com 65 anos ou mais ou com deficiência, e não foi incluído no anúncio desta terça-feira.

(Reportagem de Nandita Bose, Jarrett Renshaw, Katherine Jackson e Susan Heavey em Washington; Maggie Fick em Londres; Patrick Wingrove em Nova York, Sneha S K em Bengaluru e Deena Beasley em Los Angeles)

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.