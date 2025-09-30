Pfizer faz acordo com Trump sobre preços de medicamentos prescritos

As ações da Pfizer subiram mais de 6%, e a notícia também elevou as ações da Eli Lilly, MSD, Amgen, AbbVie e GSK devido ao alívio dos investidores que não sofrerão os piores efeitos das tarifas.

Os pacientes dos Estados Unidos atualmente pagam, de longe, os valores mais altos por medicamentos prescritos — muitas vezes quase três vezes mais do que em outros países desenvolvidos — e Trump tem pressionado as farmacêuticas a reduzirem seus preços para níveis semelhantes aos pagos por pacientes em outras partes do mundo.

TRUMPRX SERÁ LANÇADO EM 2026

A Pfizer fará parte do novo site direto ao consumidor da Casa Branca para os norte-americanos comprarem medicamentos, chamado TrumpRx, que será lançado em 2026.

"Os Estados Unidos não estão mais subsidiando o sistema de saúde do resto do mundo", disse Trump, em um evento no Salão Oval, acompanhado pelo presidente-executivo da Pfizer, Albert Bourla, pelo secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., e outros.

Vários fabricantes de medicamentos já estabeleceram preços diretos ao consumidor para alguns de seus medicamentos, a serem listados em um novo site do grupo de lobby norte-americano PhRMA, e aumentaram os preços de suas terapias no Reino Unido, de acordo com o desejo de Trump de compensar as reduções de preços nos EUA.