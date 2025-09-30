Receita da OpenAI aumenta 16% no 1º semestre, segundo The Information

(Reuters) - A OpenAI gerou cerca de US$4,3 bilhões em receita no primeiro semestre de 2025, cerca de 16% a mais do que gerou em todo o ano passado, informou o The Information na segunda-feira, citando divulgações financeiras aos acionistas.

A OpenAI disse que gastou US$2,5 bilhões, em grande parte devido a custos de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver inteligência artificial e para executar o ChatGPT, acrescentou a reportagem.

A Reuters não pôde verificar imediatamente as informações apresentadas na reportagem. A OpenAI não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters.