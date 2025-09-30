Rehn, do BCE, pede ações para tornar o euro uma "âncora de estabilidade"

HELSINQUE (Reuters) - O Banco Central Europeu deveria tomar medidas ousadas para tornar o euro "uma âncora global confiável de estabilidade", disse o membro do BCE Olli Rehn nesta terça-feira.
As palavras dele ecoam uma mensagem da presidente do BCE, Christine Lagarde, que em junho disse que o status global do euro precisava ser consolidado, dado o contexto global de guerras comerciais e aumento do protecionismo.
"Isso exige um repensar estratégico e uma ação ousada, de modo que possa dar suporte a um reequilíbrio mais saudável da ordem monetária global", disse Rehn em uma conferência de política monetária em Helsinque.
(Reportagem de Anne Kauranen em Helsinque)
