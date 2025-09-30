Risco de inflação na zona do euro está bastante contido, diz Lagarde

"Como podemos modelar o futuro, os riscos para a inflação parecem bastante contidos em ambas as direções", disse Lagarde em Helsinque. "Com as taxas juros agora em 2%, estamos bem posicionados para responder se os riscos para a inflação mudarem ou se surgirem novos choques que ameacem nossa meta."

Ela argumentou que os choques comerciais não estão criando novas pressões inflacionárias, de modo que o BCE não foi confrontado com a clássica questão de ter que lidar com um período de crescimento estagnado e aumento da inflação.

A equipe do BCE previu um impacto maior das tensões comerciais, mas os resultados reais foram mais benignos, pois não houve interrupções na cadeia de oferta, os governos aumentaram seus próprios gastos para impulsionar o crescimento, não houve retaliação por parte da UE e o euro se valorizou, apesar das expectativas de enfraquecimento.

"Isso reflete o fato de que a imposição das tarifas dos EUA coincidiu com uma reavaliação mais ampla da posição do país no sistema financeiro global", argumentou Lagarde. "Os investidores começaram a questionar se o dólar continuaria a garantir seu status de moeda de refúgio seguro."

A incerteza de fato pesou sobre o crescimento, mas não tanto quanto se pensava, porque o eventual acordo comercial sustentou a confiança mais rapidamente do que o esperado.

(Reportagem de Anne Kauranen)