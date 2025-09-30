Sabesp calcula em cerca de R$107 mi impacto de ajuste em provisão para fundo de universalização

SÃO PAULO (Reuters) - A Sabesp anunciou nesta terça-feira que terá um impacto de R$107 milhões na conta de provisão para o fundo de universalização Fausp a partir do terceiro trimestre, após deliberação da agência reguladora paulista Arsesp.

A companhia afirmou em comunicado ao mercado que o impacto é decorrente de diferença na aplicação de tabelas tarifárias pela Arsesp.

"A utilização das tabelas informadas pela Arsesp resulta em uma diferença entre as receitas de equilíbrio e aplicação de aproximadamente 3,74%. Dessa forma, a partir do terceiro trimestre, o valor provisionado para o recurso do Fausp será aproximadamente 3,74% da receita de aplicação", afirmou a Sabesp.