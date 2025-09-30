S&P 500 e Nasdaq caem com iminência de paralisação do governo dos EUA

Embora as paralisações anteriores tenham tido um impacto limitado sobre os mercados, alguns analistas alertaram que o episódio atual pode ser mais perturbador, já que o cenário econômico é delicado.

"Não acho que isso será perturbador para o mercado no longo prazo. No entanto, ele injeta mais incerteza na política monetária e na política fiscal", disse Eric Teal, diretor de investimentos da Comerica Wealth Management.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,03%, para 46.301,02 pontos, enquanto o S&P 500 perdia 0,13%, a 6.652,73 pontos, e o Nasdaq Composite tinha queda de 0,26%, para 22.533,08 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)