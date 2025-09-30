Taxas dos DIs caem com mercado à espera de paralisação do governo dos EUA

Entre os contratos longos, a taxa para janeiro de 2030 estava em 13,34%, ante 13,384% do ajuste anterior, e o contrato para janeiro de 2035 tinha taxa de 13,53%, em queda de 2 pontos-base ante 13,551%.

Desde o início do dia investidores acompanhavam os desdobramentos das negociações entre republicanos e democratas, nos Estados Unidos, em torno de uma proposta orçamentária para evitar o “shutdown” (paralisação) do governo a partir de quarta-feira.

A falta de acordo entre republicanos e democratas conduzia a busca pela segurança dos Treasuries, o que pesava sobre os rendimentos dos títulos norte-americanos e, por tabela, sobre as taxas dos DIs.

Às 11h08, a taxa do DI para janeiro de 2028 marcou a mínima de 13,310%, em queda de 7 pontos-base, em um momento em que os yields dos Treasuries também estavam próximos das mínimas do dia.

À tarde, em uma indicação de que o acordo sobre o Orçamento não parece próximo, o presidente dos EUA, Donald Trump, advertiu os democratas que permitir a paralisação do governo federal à meia-noite daria a sua administração a oportunidade de tomar medidas "irreversíveis", incluindo o encerramento de programas importantes para eles.

As preocupações em torno da possível paralisação de parte do governo norte-americano colocaram em segundo plano o restante do noticiário do dia.