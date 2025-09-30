Tupy faz parceria com gigante chinesa em avanço sobre motores de grande porte

O acordo, segundo o executivo que está no posto desde maio, deverá ser sentido gradualmente nos resultados da Tupy a partir de 2026, enquanto a companhia prepara equipes de vendas para os novos equipamentos do portfólio.

A MWM atualmente não produz grupos geradores de energia acima de 1 megawatt e com a parceria terá equipamentos para atender aplicações que exigem 4 megawatts, disse Cristian Malevi, diretor da área de energia e descarbonização da MWM. Segundo o executivo, isso permite à empresa atender o crescente mercado de centrais de processamento de dados no Brasil, que tem sido alvo de ações de incentivo pelo governo.

"São equipamentos muito maiores do que a gente trabalha atualmente", disse Malevi, cuja divisão foi responsável por 7% da receita total de R$2,6 bi da Tupy no segundo trimestre e que tem enfrentado um cenário de demanda pressionada por fatores que incluem juros elevados. "Os maiores motores que temos hoje são de 13 litros; e nesse mercado são motores de mais de 100 litros", acrescentou, citando motores para caminhões extrapesados.

Segundo os executivos, com a parceria, a MWM, que afirma ter uma participação de cerca de 30% do mercado de motores a combustão do país, também poderá atender mercados que incluem de grandes equipamentos para irrigação, além de motores marítimos de trabalho com potências de até 4.000 hp, incluindo novos combustíveis, como metanol e gás liquefeito.

Do lado da Yuchai, a parceria com a MWM acelera a expansão da companhia chinesa na América Latina, disseram os executivos da Tupy, citando a base de cerca de 1.300 distribuidores do grupo brasileiro.

Além disso, a parceria ajudará a Yuchai no desenvolvimento de motores que usam biocombustíveis como etanol, biometano e biodiesel, em um momento em que regiões como Europa e América do Norte buscam descarbonizar suas economias, afirmaram os executivos.