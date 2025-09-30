CORREÇÃO-Vale Base Metals inicia operação de 2º forno de Onça Puma, no Pará

(Corrige no 2º parágrafo o número de empregos criados para 2.500, e não 270 como informado anteriormente)

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Vale Base Metals (VBM) iniciou nesta terça-feira a operação do segundo forno de processamento de níquel no Complexo de Mineração Onça Puma, no sudeste do Pará, elevando em 60% a capacidade de produção do ativo, a 40 mil toneladas do metal por ano.

Com investimentos de US$480 milhões, o novo forno da unidade de metais básicos da Vale levou três anos para ser finalizado e gerou 2.500 empregos durante a fase de construção, informou a Vale em um comunicado ao mercado.