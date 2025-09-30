Vale Base Metals prevê licença de instalação para projeto de cobre Bacaba para breve, diz CEO

"O próximo projeto que estamos executando, não é segredo, é Bacaba, e a equipe está pronta, estamos apenas aguardando a licença final, que deveremos obter em breve", disse Usmar, que fica baseado no Canadá e está no Brasil para a inauguração do segundo forno de processamento de níquel no Complexo de Mineração Onça Puma, também no Pará.

O projeto de cobre é o primeiro de uma série que a empresa quer desenvolver na província mineral de Carajás como parte do objetivo estratégico de dobrar sua capacidade produtiva de cobre na próxima década.

Bacaba contribuirá com uma produção média anual de aproximadamente 50 mil toneladas por ano ao longo de oito anos de operação.

Usmar disse que conta com o amplo potencial no Pará para cumprir com os planos para um grande salto na produção de cobre. "Aumentamos drasticamente nossa atividade de exploração no Pará", disse ele, sem dar detalhes.

Recentemente, a Vale anunciou uma redução do "custo all-in" do cobre em 2025 para entre US$1,5 mil e US$2 mil por tonelada, contra estimativa anterior de US$2,8 mil a US$3,3 mil. O executivo disse que isso foi possível a partir de um amplo trabalho em execução que busca resultados em todos os projetos.

"Começamos a reduzir as despesas gerais e continuamos a focar em cada um dos ativos para que eles atinjam seu potencial", disse Usmar.