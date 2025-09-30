Vance diz que EUA "estão caminhando para paralisação" após reunião com democratas

"Acho que estamos caminhando para uma paralisação", disse o vice-presidente JD Vance.

Os democratas dizem que qualquer acordo para estender esse prazo também deve preservar os benefícios de saúde que estão expirando, enquanto os republicanos de Trump insistem que saúde e financiamento do governo devem ser tratados como questões separadas.

O líder democrata no Senado, Chuck Schumer, disse que os dois lados "têm diferenças muito grandes".

Se o Congresso não agir, milhares de funcionários do governo federal poderão ser dispensados, desde a Nasa até os parques nacionais, e uma ampla gama de serviços será interrompida. Os tribunais federais podem ter que fechar e os subsídios para pequenas empresas podem ser adiados.

Os impasses orçamentários se tornaram relativamente rotineiros em Washington nos últimos 15 anos e geralmente são resolvidos no último minuto. Mas a disposição de Trump de anular ou ignorar as leis de gastos aprovadas pelo Congresso injetou uma nova dimensão de incerteza.

Trump se recusou a liberar bilhões de dólares já aprovados pelo Congresso e ameaça ampliar sua ofensiva contra servidores públicos federais caso os parlamentares permitam uma paralisação do governo. Até o momento, apenas algumas agências publicaram planos detalhando como procederiam no caso de uma paralisação.