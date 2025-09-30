Vendas de diesel no Brasil caem 1,2% em agosto, mostra ANP

No acumulado de janeiro a agosto, as vendas de diesel B somaram 45,73 bilhões de litros, alta de 2,3% ante o mesmo período do ano passado.

"Para os próximos meses, a demanda pelo combustível tende a se manter aquecida, respondendo à preparação para a safra de soja, cujo plantio já foi iniciado em algumas regiões do Brasil", disse Bruno Cordeiro, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, em nota.

"Nesse sentido, a maior chegada de insumos agrícolas e o envio desses produtos aos campos acaba afetando positivamente o consumo de diesel B."

A StoneX prevê uma demanda ao redor de 23,4 bilhões de litros entre setembro e dezembro, com o consumo total em 2025 de cerca de 69,1 bilhões de litros -- alta de 2,7% frente ao registrado no ano passado.

GASOLINA

As vendas de gasolina C (misturada com etanol anidro), por sua vez, tiveram alta de aproximadamente 1,57% em agosto, atingindo 3,87 bilhões de litros, mostraram os dados da ANP, diante de uma maior competitividade ante o etanol hidratado, seu concorrente direto nas bombas.