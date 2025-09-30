Vice-chair do Fed diz que mercado de trabalho dos EUA está enfraquecendo e pode enfrentar estresse

"O mercado de trabalho está se abrandando, o que sugere que, se não for apoiado, ele poderá sofrer estresse", disse Jefferson, acrescentando que prevê que a inflação começará a voltar para a meta de 2% do Fed depois deste ano.

Os impactos do comércio, da imigração e de outras políticas do governo do presidente Donald Trump continuam a evoluir, disse Jefferson, acrescentando: "Considero a incerteza em torno de minha perspectiva básica especialmente alta, principalmente devido às novas políticas que estão sendo introduzidas pelo atual governo dos EUA e seus efeitos sobre o emprego e a inflação".

Embora o impacto das tarifas sobre a inflação e outros aspectos da economia tenha sido menor do que alguns economistas esperavam, Jefferson disse que prevê que esses efeitos "se manifestarão ainda mais nos próximos meses".

O Fed reduziu sua taxa de juros de referência para a faixa de 4% a 4,25% na última reunião, a primeira mudança desde dezembro. Nas projeções divulgadas após a reunião, os formuladores de políticas previram mais dois cortes durante o restante do ano.