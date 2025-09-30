Wall St abre em baixa no último dia do trimestre em meio a expectativa por paralisação do governo

(Reuters) - Os principais índices de Wall Street abriram em baixa nesta terça-feira, o último dia do terceiro trimestre, com os investidores preocupados com os prováveis atrasos na divulgação de dados econômicos devido a uma possível paralisação do governo dos Estados Unidos.

O Dow Jones Industrial Average caía 0,07% na abertura, para 46.282,63 pontos. O S&P 500 recuava 0,08%, a 6.656,19 pontos, enquanto o Nasdaq Composite perdia 0,05%, para 22.580,359 pontos.

(Reportagem de Niket Nishant e Sukriti Gupta em Bengaluru)