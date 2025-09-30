Weg vai investir R$1,1 bi em Santa Catarina até 2028

SÃO PAULO (Reuters) - A Weg, fabricante de motores elétricos e equipamentos de automação, anunciou nesta terça-feira investimento de R$1,1 bilhão em Santa Catarina para ampliar capacidade de produção com foco no segmento de energia.

A companhia afirmou que do total orçado para execução até 2028, R$900 milhões serão dedicados a um novo parque fabril e R$160 milhões para ampliar suas instalações em Jaraguá do Sul (SC).

(Por Alberto Alerigi Jr.)