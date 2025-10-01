Bolsa começa outubro com ajustes e Ibovespa fecha em queda

Em paralelo, agentes ainda repercutiram a falta de um acordo entre democratas e republicanos nos EUA envolvendo um projeto orçamentário para estender o financiamento federal, que provocou uma paralisação parcial das atividades do governo norte-americano.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa recuou 0,49%, a 145.517,35 pontos, após avançar a 146.879,33 pontos na máxima e marcar 145.193,28 pontos na mínima do dia. O volume financeiro somou R$20,7 bilhões.

A queda ocorre após o Ibovespa acumular alta de 3,4% em setembro, ampliando o ganho no ano para 21,58%. No mês passado, também ultrapassou os 147 mil pontos pela primeira vez, embora nunca tenha conseguido fechar acima de tal patamar.

"Muitos investidores aproveitando para realizar algumas das últimas altas do Ibovespa" afirmou o especialista em investimentos Felipe Sant'Anna, do grupo Axia Investing, destacando que o foco ficou voltado "basicamente" ao exterior.

Ele chamou a atenção para o impasse no Congresso norte-americano em relação ao orçamento do próximo ano, o que deve afetar, entre outras áreas, a divulgação de dados econômicos relevantes na definição de expectativas sobre a política monetária dos EUA.

E também apontou os números ADP, citando que há necessidade de dados fracos do mercado de trabalho para influenciarem as próximas decisões do Federal Reserve, mas que um dado muito fraco pode trazer receio sobre recessão.