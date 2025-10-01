CEO da Saipem não vê riscos regulatórios para fusão com Subsea7

MILÃO (Reuters) - A Saipem não vê riscos regulatórios para a fusão programada com a rival norueguesa Subsea7, disse o CEO da prestadora italiana de serviços de energia nesta quarta-feira, ignorando preocupações sobre possíveis obstáculos no mercado brasileiro.

"Acreditamos firmemente que não há redução da concorrência, mas sim uma oferta melhor, e que a criação de um grupo (com a Subsea7) beneficiará enormemente nossos clientes em todo o mundo", disse Alessandro Puliti, da Saipem, em discurso na conferência Energy Summit, em Milão.

A Exxon Mobil, a estatal brasileira Petrobras e a fornecedora de serviços petrolíferos TechnipFMC apresentaram uma petição ao órgão regulador antitruste do Brasil, o Cade, para intervir na fusão Saipem-Subsea7, segundo documentos públicos vistos pela Reuters.