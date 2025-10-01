CNPE aprova atualização de estudo para viabilizar conclusão das obras de Angra 3

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta quarta-feira uma determinação para atualização dos estudos de modelagem econômico-financeira para viabilizar a conclusão das obras da usina nuclear de Angra 3, no Rio de Janeiro.

Um novo estudo, conduzido por Eletronuclear e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), tornou-se necessário após a União fechar um amplo acordo com a Eletrobras que envolveu, entre outros pontos, a saída da companhia elétrica das obrigações de investimento em Angra 3.

Segundo o comunicado do Ministério de Minas e Energia, os estudos da usina nuclear deverão considerar, no mínimo, a manutenção dos termos do acordo com investimentos firmado entre a Eletrobras e a estatal ENBPar, com a participação de sócio privado; a conclusão do empreendimento com recursos exclusivamente públicos (ENBPar e União); e o detalhamento do custo de abandono do projeto, com avaliação dos impactos para todas as partes envolvidas.