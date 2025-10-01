CNPE aprova regras para novos blocos de partilha de produção e prorrogação de contratos

SÃO PAULO (Reuters) - O Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) aprovou nesta quarta-feira resolução com diretrizes para a inclusão de blocos exploratórios de petróleo e gás natural sob o regime de partilha de produção localizados além das 200 milhas náuticas, disse o Ministério de Minas e Energia.

A decisão viabiliza, com segurança jurídica, a exploração de recursos fora do mar territorial tradicional, afirmou a pasta.

Entre os destaques da nova resolução, o ministério cita a possibilidade de oferta do Bloco Mogno, situado em área de elevado potencial geológico que se estende pelo polígono do pré-sal, na próxima Oferta Permanente de Partilha de Produção (OPP).