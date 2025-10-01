Conselho da Pague Menos fixa preço de oferta de ações a R$3,50

(Reuters) - A rede de farmácias Pague Menos anunciou na madrugada desta quarta-feira que o conselho de administração aprovou o preço de emissão de R$3,50 de sua oferta de ações para levantar recursos para capital de giro.

A ação do grupo fechou o pregão de terça-feira a R$3,60.

Conforme ata do conselho, os executivos aprovaram o aumento de capital de R$140 milhões mediante a emissão de um lote de 40 milhões de ações.