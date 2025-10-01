Dólar fecha estável ante o real a despeito de queda no exterior

Às 17h03 na B3 o dólar para novembro – atualmente o mais líquido no Brasil – subia 0,19%, aos R$5,3695.

No início da sessão o dólar cedia ante boa parte das demais divisas, com o mercado repercutindo a paralisação parcial do governo dos EUA, após republicanos e democratas não chegarem a um acordo sobre um projeto de Orçamento.

O impasse afetará a divulgação de dados econômicos de órgãos públicos norte-americanos, o que inclui os números sobre pedidos de auxílio-desemprego programados para quinta-feira e o relatório de empregos payroll previsto para sexta-feira.

O viés negativo para a moeda norte-americana se intensificou após o Relatório Nacional de Emprego da ADP mostrar que o setor privado dos EUA fechou 32.000 postos de trabalho no mês passado, depois de um declínio de 3.000 em agosto, em dado revisado para baixo. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 50.000 postos, depois da criação de 54.000 vagas relatada anteriormente em agosto.

Neste cenário, o dólar marcou a menor cotação do dia, de R$5,2944 (-0,53%), às 9h18, logo após os números da ADP.

Mas ainda durante a manhã o dólar se reaproximou da estabilidade no Brasil, passando a registrar leves altas em alguns momentos. Às 12h55, atingiu o pico intradia de R$5,3375 (+0,28%).