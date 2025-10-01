Dólar amplia perdas ante o real após dados mostrarem fechamento de vagas de emprego nos EUA

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,29%, a R$5,3440.

O setor privado dos Estados Unidos fechou 32.000 postos de trabalho no mês passado, após um declínio de 3.000 em agosto em dado revisado para baixo, mostrou o Relatório Nacional de Emprego da ADP. Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 50.000 postos, depois da criação de 54.000 vagas relatada anteriormente em agosto.

A surpresa negativa com os números da ADP pesou sobre os rendimentos dos Treasuries, em meio à percepção de que aumentou o espaço para corte de juros nos Estados Unidos. O dólar também ampliou as perdas ante boa parte das demais divisas, incluindo o real. Pouco depois da divulgação dos dados da ADP o dólar chegou a oscilar abaixo dos R$5,30.

Investidores também seguiam atentos às consequências da paralisação do governo norte-americano iniciada nesta quarta-feira, após republicanos e democratas do Congresso não chegarem a um acordo para prorrogar o financiamento governamental.

A princípio, dados econômicos sob a responsabilidade de órgãos do governo norte-americano não serão divulgados no curto prazo, o que inclui os números sobre pedidos de auxílio-desemprego programados para quinta-feira e o relatório de empregos payroll previsto para sexta-feira.

"Para os investidores... a não publicação do payroll em momento em que o Fed está em processo de corte de juros é preocupante", disse o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior, em comentário enviado a clientes.