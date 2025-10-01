Dólar enfrenta fraqueza global prolongada com cortes de juros pelo Fed, dizem estrategistas

"A situação fiscal dos EUA é um gorila de 800 libras dos mercados. Essa posição única (do dólar) significa que você não pode simplesmente entrar em outras moedas -- você entra no ouro", disse John Hardy, chefe de estratégia de câmbio do Saxo Bank.

"O ouro está dizendo o que as pessoas pensam sobre a pressão fiscal."

Este cenário enfraqueceu o dólar em cerca de 10% no ano, uma tendência que deve continuar, já que o Fed deve flexibilizar ainda mais a política monetária para evitar a fraqueza do mercado de trabalho. Enquanto isso, o Banco Central Europeu (BCE) provavelmente já concluiu seu processo de cortes das taxas de juros.

Em agosto, o relatório payroll mostrou que os empregos nos Estados Unidos aumentaram em apenas 22.000. Embora uma pesquisa separada da Reuters tenha mostrado que a maior economia do mundo provavelmente criou 50.000 empregos em setembro, a paralisação do governo norte-americano, que entrou em vigor nesta quarta-feira, atrasará o payroll aguardado com ansiedade pelos mercados.

Ainda assim, a perspectiva geral é de que o dólar permaneça fraco no curto prazo.

"Eu provavelmente ficaria fora do dólar, a menos que estivesse sendo tático", disse Dan Tobon, chefe de estratégia de câmbio no Citi.