É improvável que paralisação do governo dos EUA afete ratings soberanos no curto prazo, diz Fitch

"A Fitch continuará a avaliar os desdobramentos em torno do ambiente regulatório dos EUA, do Estado de Direito e dos freios e contrapesos institucionais como parte de sua análise de crédito soberano", disse a agência de classificação de risco.

Ela espera que o déficit do governo geral diminua para 6,8% do PIB em 2025, de 7,7% em 2024, em parte devido a um aumento nas receitas tarifárias, que agora ela vê atingindo US$300 bilhões.

"Apesar do aumento da incerteza em torno da política dos EUA e da possível erosão dos freios e contrapesos institucionais, esperamos que o status de moeda de reserva predominante do dólar americano -- um ponto forte importante da classificação soberana -- continue no futuro próximo", acrescentou a Fitch.

Uma paralisação do governo pode ter implicações amplas, interrompendo os serviços federais, desacelerando a atividade econômica e aumentando a incerteza para os mercados e as empresas.

A mais longa paralisação do governo dos EUA, que durou 35 dias entre 2018 e 2019, durante o primeiro mandato do presidente Donald Trump, terminou parcialmente após atrasos em voos provocados por controladores de tráfego aéreo que pediram baixa.

Ainda não está claro por quanto tempo a atual paralisação do governo continuará. Os principais índices de ações dos EUA se recuperaram das baixas iniciais nesta quarta-feira.