Gasolina e diesel recuam nos postos em setembro, enquanto etanol sobe, mostra ValeCard

Já o diesel S-10, combustível mais comercializado no Brasil, caiu 0,14%, a R$6,298 por litro no período analisado, disse a ValeCard.

"Setembro trouxe um quadro de alívio nos combustíveis, com gasolina e diesel em queda em 19 Estados", disse o diretor de Mobilidade e Operações da ValeCard, Marcelo Braga, em nota.

"A combinação entre petróleo mais fraco lá fora e ajustes regionais de custos e impostos explica o movimento -- e também porque ainda vemos altas localizadas."

Braga ressaltou que a tendência é de recuo, mas o repasse ocorre em ritmos diferentes entre os Estados.

Em contrapartida, o valor médio do etanol hidratado, concorrente direto da gasolina nas bombas, subiu 0,75% entre 1º e 26 de setembro, ante o mesmo período de agosto, para R$4,442 por litro, informou a ValeCard.