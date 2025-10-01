Gerdau reduz em mais de 20% investimento para 2026

SÃO PAULO (Reuters) -A Gerdau anunciou nesta quarta-feira que prevê investimento de R$4,7 bilhões para 2026, uma queda de 21,7% sobre o orçamento de R$6 bilhões previsto para este ano.

A companhia afirmou em fato relevante que o montante estimado para manutenção de suas instalações será de aproximadamente R$3 bilhões por ano, em média, nos próximos cinco anos, mesmo valor previsto para a atividade neste ano.

Do total orçado para o próximo ano, os investimentos em manutenção somarão R$2,9 bilhões e os desembolsos em projetos de "competitividade" serão de R$1,8 bilhão, afirmou a Gerdau.