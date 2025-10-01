Gerdau reduz em mais de 20% investimento para 2026

SÃO PAULO (Reuters) -A Gerdau anunciou nesta quarta-feira que prevê investimento de R$4,7 bilhões para 2026, uma queda de 21,7% sobre o orçamento de R$6 bilhões previsto para este ano.
A companhia afirmou em fato relevante que o montante estimado para manutenção de suas instalações será de aproximadamente R$3 bilhões por ano, em média, nos próximos cinco anos, mesmo valor previsto para a atividade neste ano.
Do total orçado para o próximo ano, os investimentos em manutenção somarão R$2,9 bilhões e os desembolsos em projetos de "competitividade" serão de R$1,8 bilhão, afirmou a Gerdau.
A companhia afirmou ainda que prevê um resultado operacional potencial anual medido pelo Ebitda de R$1,5 bilhão derivado dos principais projetos de investimento.
Esses principais projetos, entre eles um de mineração na mina de minério de ferro em Miguel Burnier (MG), devem consumir investimentos de R$5,2 bilhões, dos quais R$4 bilhões já foram desembolsados, afirmou a empresa em fato relevante separado. O montante de R$1,2 bilhão restante será aplicado até 2027.
Em Miguel Burnier, a Gerdau afirma que o projeto de mineração deve gerar um Ebitda adicional de R$400 milhões em 2026, considerando uma curva de aprendizado de 12 meses e que depois disso o ganho estimado é de R$1,1 bilhão por ano.
(Por Alberto Alerigi Jr.Edição de Paula Arend Laier)
