Governo dos EUA assume fatias de 5% na Lithium Americas e em joint venture com a GM

Na semana passada, a Reuters informou que as autoridades dos EUA estavam em discussões com a Lithium Americas sobre uma participação acionária enquanto renegociam os termos de um empréstimo governamental de US$2,26 bilhões para o projeto de mineração com sede em Nevada.

A Lithium Americas disse que finalizou um acordo com o Departamento de Energia para iniciar o primeiro saque de US$435 milhões do empréstimo anunciado anteriormente para apoiar o desenvolvimento da mina Thacker Pass, que está em construção e deve ser inaugurada até 2028.

O governo dos EUA adquirirá as participações por meio de bônus de subscrição com um preço de exercício de um centavo de dólar.

"Apreciamos muito o apoio do governo, da General Motors e de nossos parceiros", disse Jonathan Evans, presidente-executivo da Lithium Americas.

A GM, que investiu US$625 milhões na mina no ano passado por uma participação de 38%, tem o direito de comprar todo o lítio do projeto em sua primeira fase e uma parte da segunda fase por 20 anos.

"Estamos confiantes no projeto Thacker Pass, que reduzirá a dependência dos EUA de lítio importado e poderá apoiar a fabricação nacional em muitos setores", disse Shilpan Amin, que supervisiona as compras da cadeia de oferta da GM.