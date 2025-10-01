Grupo Casino e ex-CEO serão julgados por manipulação de preços e corrupção na França

PARIS (Reuters) - O grupo francês de supermercados Casino e seu ex-diretor executivo, Jean-Charles Naouri, serão julgados em Paris nesta quarta-feira por acusações de manipulação de preços e corrupção.

Os promotores alegam que Naouri pagou a uma editora entre 2018 e 2019 para divulgar informações que defendessem o grupo Casino em uma tentativa de impulsionar o preço das ações, que havia caído em 2018 devido a preocupações com sua dívida.

Os promotores também alegam que Naouri tentou espalhar especulações entre a mídia de negócios de que o varejista rival Carrefour estava considerando uma aquisição hostil do Casino.