Ibovespa avança na abertura com perspectivas sobre juros nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa começava outubro com viés positivo, em meio a dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos reforçando cenário de cortes de juros da maior economia do mundo, enquanto investidores também monitoram a paralisação do governo norte-americano após Congresso e Casa Branca falharem em chegar a um acordo sobre o financiamento do governo.

Às 10h06, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,24%, a 146.590,14 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, avançava 0,35%.

(Por Paula Arend Laier)