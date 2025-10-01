Índice PMI da indústria dos EUA atinge 49,1 em setembro, diz ISM

Embora parte da incerteza em torno das tarifas abrangentes do presidente Donald Trump tenha sido resolvida, as taxas continuam sendo uma restrição para a indústria, que representa 10,1% da economia.

Mas Trump também parece não ter encerrado as tarifas, tendo anunciado recentemente um pacote de medidas que inclui uma taxa de 25% sobre caminhões pesados, uma tarifa de 50% sobre armários de cozinha e gabinetes de banheiro importados, além de um imposto de 30% sobre móveis estofados.

Trump defendeu as tarifas como necessárias para proteger a indústria nacional, embora economistas tenham argumentado que é impossível restaurar a indústria à sua antiga glória devido a problemas estruturais, incluindo a escassez de trabalhadores.

O subíndice de novos pedidos prospectivos da pesquisa do ISM caiu de 51,4 em agosto para 48,9 em setembro. Essa medida apresentou contração em sete dos últimos oito meses. Os pedidos em carteira permaneceram contidos, assim como os pedidos de exportação.

Embora a produção tenha se recuperado, o emprego nas fábricas permaneceu deprimido. O ISM observou que "demissões e o não preenchimento de vagas continuam sendo as principais estratégias de gestão de pessoal."

Os prazos de entrega aumentaram ainda mais no mês passado, mantendo os preços pagos pelas fábricas pelos materiais elevados.